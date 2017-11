Bölöni wil iets bouwen dat lang stand kan houden: "Dit is nog maar het begin"

door Bart Vandenbussche

door

Laszlo Bölöni wil van Antwerp een stabiele eersteklasser maken

Foto: © photonews

Laszlo Bölöni is een held in de ogen van het Antwerp-publiek. De Roemeen heeft in amper 14 wedstrijden The Great Old al quasi zekerheid gegeven over een rustig seizoen. Maar daarmee is zijn werk niet ten einde: hij wil op de lange termijn denken.