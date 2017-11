Mannaert: "Van een vertrek van Refaelov is voorlopig geen sprake"

"We verwachten voldoende professionaliteit van beide partijen. Spelers moeten kunnen omgaan met de keuzes van een trainer en trainers moeten kunnen omgaan met de ontgoocheling van spelers. Voor ons is er geen probleem", geeft algemeen manager Vincent Mannaert aan in Het Laatste Nieuws.

Toch kan het zo niet verder volgens de makelaar van Refaelov. "Makelaars hebben sowieso hun eigen agenda, meestal op korte termijn, maar wij doen daar niet aan mee. Van een vertrek is voor ons voorlopig geen sprake. Ik heb trouwens het gevoel dat de zomermercato pas achter de rug is."