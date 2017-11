🎥 Zwans nu niet, hé, Teo: "Ik had niet de intentie om de speler te kwetsen en heb me meteen verontschuldigd."

De Poolse spits had de volgende uitleg klaar voor zijn zware overtreding. "Ik had niet de intentie om de speler te kwetsen en heb me meteen verontschuldigd."

Toch een opmerkelijke uitspraak, zeker omdat duidelijk te zien was op de beelden dat het om een bewuste trap ging. De bal was bovendien al een hele poos weg. Bekijk hieronder nog eens de beelden en oordeel zelf. Dat van die excuses klopt alvast.