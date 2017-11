De grote vormcrisis doet vragen rijzen: "Teodorczyk is zo on-Anderlechts"

Nu het niet draait, merk je dat veel meer - Marc Brys Deel deze quote:

Net als vele supporters betwijfelt hij of de Pool wel in het huidige systeem past. "Teodorczyk is naar Anderlecht-normen te ongeschoold. Te veel op het fysieke gericht. En nu het niet draait, merk je dat ook veel meer. Hij is altijd de man die de fout maakt tegenover de verdediger. Dat weten al zijn tegenspelers al", oordeelt Brys.