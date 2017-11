Standard liet één van zijn beste spelers vertrekken: "Nochtans wou ik blijven"

Dossevi weet echter dat zijn hoge salaris hem parten speelde. "Ik zweer het: ik wou bij Standard blijven en later met een goed gevoel vertrekken, want vorig seizoen was niet echt goed", vertelt hij in L'Avenir. "Ik wou een sterk seizoen spelen, net als mijn eerste jaar op Sclessin. Ik wou echt revanche nemen. En mijn voorbereiding was perfect."

De directie rekende echter niet meer op hem. "Misschien ook omwille van mijn salaris ja. Mijn rendement was in elk geval niet goed genoeg. En de club wou zich ook richten op andere spelers. Dus ja, dat moet je accepteren. Of ik nog terugkeer? Je weet nooit. Eerst zal er met het bestuur gepraat moeten worden."