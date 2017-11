Einde voor Jan Breydel? "Het wordt best gesloopt"

De renovatie van het Jan Breydelstadion is onbegonnen werk. Cercle Brugge voetbalt best in een nieuw stadion op dezelfde site. Dat is de conclusie van een studie die besteld werd door de stad Brugge, meldt Het Nieuwsblad.

Club Brugge zou rond 2022 in het nieuwe stadion moeten trekken, Cercle Brugge reageerde door met een renovatievoorstel op de proppen te komen. Jan Breydel is immers te groot voor Cercle.

Nieuwbouw biedt voordelen

Volgens insiders is het echter niet opportuun om dat te doen. "Er is een grote onzekerheid over wat men tijdens de werken zal aantreffen", luidt het.

Als er een nieuw stadion gebouwd wordt op dezelfde site, zou dat wel naast het Jan Breydelstadion kunnen gebeuren. Dan zou Cercle in tussentijd de wedstrijden gewoon op Jan Breydel kunnen afwerken.