Over en out voor Refaelov: "Situatie is onhoudbaar"

door Bart Vandenbussche

door

Refaelov kwijnt weg bij Club Brugge

Foto: © Photonews

Tegen Anderlecht kregen we toch een verrassing in de selectie van Club Brugge. Ene Lior Refaelov was daar immers niet bij. Het lijkt helemaal over en out voor de Israëliër.