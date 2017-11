Harbaoui en Teodorczyk falen, maar dan nog mag hij niet spelen: "We snappen niet waarom"

We wilden Robert eigenlijk houden -Sportief directeur Saint-Étienne Deel deze quote:

Dat klopt niet helemaal, naar verluidt zou Vanhaezebrouck tevreden zijn over Beric, maar heeft hij momenteel een spits nodig die weegt op de defensie.

Bij Saint-Étienne zijn ze alvast niet echt tevreden. "De huidige situatie van Robert is een teleurstelling. We stuurden hem naar Anderlecht opdat hij zou spelen", aldus de sportief directeur van het team in dezelfde krant.

"We wilden Robert aanvankelijk houden - zo hard geloven we in zijn potentieel -, maar oordeelden finaal dat het misschien beter zou zijn dat hij elders vertrouwen kon opdoen alvorens terug te komen. Want dat is het plan: volgend seizoen begint Robert de voorbereiding gewoon bij ons."