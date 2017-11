🎥 Ex-Anderlecht-speler hoofdrolspeler in massale vechtpartij in spelerstunnel

Kljestan ging in de clinch met Amerikaans international, Jozy Altidore. Tijdens de rust kwam het zover in de catacomben dat de security moest tussenbeide komen om de twee kemphanen uit elkaar te halen. Intussen hadden natuurlijk ook hun ploegmaats er zich al mee bemoeid.

Toronto-coach Greg Vanney beweerde dat Altidore in de val werd gelokt en in de tunnel werd opgewacht door verschillende NY-spelers. Volgens Kljestan was het Altidore die ermee begon door hem tegen de muur te duwen. Bekijk hieronder de beelden van het gevecht.