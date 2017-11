Courtois geeft niet op, maar... "Ze zijn op dit moment wel onstopbaar"

Courtois geeft de strijd nog niet op. "Vorig jaar stonden we op een bepaald moment acht punten achter City en daarna begonnen we te winnen. Ik hoop dat we nu hetzelfde kunnen doen", vertelt hij op de clubwebsite. "We moeten er wel op rekenen dat ze punten laten liggen."

Want Courtois ziet ook de vorm waarin de grote concurrent zit. "Op dit moment zijn ze een beetje onstopbaar. Ze spelen goed en scoren makkelijk. Maar het seizoen is nog heel lang. Ze kunnen ook met blessures te kampen krijgen. Als ze iets slechter spelen en een paar wedstrijd verliezen... Wij moeten gewoon blijven winnen."