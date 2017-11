Vanhaezebrouck legt uit waarom een schorsing voor Teodorczyk goed zou uitkomen

"Het probleem is er niet sinds ik er ben, dat duurt al veel langer. Lukasz zit met veel dingen in zijn hoofd en dan gaat hij dingen forceren", legt Vanhaezebrouck uit.

Goede timing

Bovendien hangt er nog een schorsing boven zijn hoofd, niet noodzakelijk zo slecht als het op het eerste gezicht lijkt. "Langs de ene kant mis je hem altijd als hij geschorst wordt - wat nu waarschijnlijk wel zal gebeuren - maar langs de andere kant is dit het moment om even alles los te laten en terug naar nul te schakelen."

"'Van waar kom ik?' 'Wat was goed?' En dan even terug naar de basis. Dan kan hij zijn spel eenvoudig terug opbouwen en ervoor zorgen dat die dingen terugkomen."

Alternatieven

Terwijl Teodorczyk naar zijn oude niveau zoekt, toont Anderlecht interesse in andere spitsen als Hassane Bandé (KV Mechelen) en ex-speler Aleksander Mitrovic (Newcastle). "Of er een spits bij komt? Ik wil helemaal niets, we zullen wel zien in januari of er iets gebeurt", aldus Vanhaezebrouck.