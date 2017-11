Alain De Nil voetbalde vier jaar aan de zijde van Josip Weber: "Een ras apart dat ik nooit meer tegenkwam"

Op training vlogen de ballen over de netten, maar tijdens een wedstrijd... - Alain De Nil Deel deze quote:

In 204 wedstrijden voor de Vereniging deed Weber maar liefst 136 keer de touwen trillen. "Josip was een ras apart. Op training vlogen de ballen over de netten, maar tijdens een wedstrijd was hij ongelofelijk doeltreffend."

Weddenschap met de sponsor

"Voor zijn laatste competitiewedstrijd in het seizoen 93/94 zat Josip aan 32 doelpunten", rakelt De Nil een straffe anekdote op. "Renault was destijds onze autosponsor. Indien hij zijn totaal naar 35 bracht, kreeg hij een cabrio cadeau. Josip ging de uitdaging aan, maakte een hattrick en won." (lacht)