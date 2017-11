Ongeruste Shearer vreest voor hersenschade: "We moeten er zeker van zijn dat deze fantastische sport geen dodelijke gevolgen heeft"

De ex-aanvaller van Newcastle, nu analist, heeft een reeks hersenonderzoeken laten uitvoeren. Door het hoge aantal balcontacten met het hoofd, vreest hij hersenschade te hebben opgelopen. "De resultaten zijn zorgwekkend. Ik heb echt een verschrikkelijk geheugen", klinkt het ongerust bij Shearer, nu 47 jaar.

De voormalige goaltjesdief had niet gedacht dat een voetbalcarrière ook mentale problemen kan veroorzaken. "Je verwacht wel dat er later in je leven rug-, knie- of enkelproblemen zullen zijn, maar dit niet..."

Shearer pleit nu voor meer onderzoek naar het verband tussen hersenaandoeningen en kopballen. "Als er een link is, loop ik zeker gevaar. Voor elk doelpunt dat ik met mijn hoofd heb gemaakt, heb ik er op training 1.000 binnen gekopt. We moeten er zeker van zijn dat deze fantastische sport geen dodelijke gevolgen heeft."

In september vorig jaar bleek uit een Schotse studie dat kopspel een significante impact kan hebben op het geheugen en de hersenen. Mogelijk kan de situatie van Shearer aanleiding zijn tot meerdere onderzoeken in de toekomst.