Jankovic verklaart zijn snelle beslissing om terug te keren naar KV Mechelen: "Echte vrienden helpen je als je in de merde zit"

Eén dag, zolang duurde het voordat beide partijen er uit waren. "Ik heb geen moment getwijfeld", zei hij aan HLN. "Ook al waren er financieel interessantere opties. Weet je wat het is? Deze club is altijd speciaal geweest voor mij."

Er was wat commotie, want de fans waren zijn vertrek naar Standard niet vergeten. Maar Jankovic zelf ziet er geen graten in. "Ik had twee mogelijkheden. Aan de zijlijn blijven staan en mijn liefde voor KV Mechelen verklaren zonder te helpen, of ik kon naar hier komen. Echte vrienden helpen je als je in de merde zit."