Periodetitel is binnen voor Beerschot Wilrijk, maar wat nu? "Als het even kan ook die tweede pakken"

Alexander Maes kijkt vooruit met Beerschot Wilrijk na de periodetitel

Alexander Maes staat met Beerschot Wilrijk al met een been in 1A. Om ook dat tweede been daar te krijgen, moet er echter nog heel wat gebeuren. Hij blikt vooruit in een gesprek met Voetbalkrant.com.