Dit is het Dream Team van de eerste periode in 1B

In het verdedigende compartiment vinden we maar liefst drie jongens van het Kiel terug. Rafael Romo kan volgens zijn coach mee in de Premier League en toonde zijn klasse tussen de palen.

Jan Van den Bergh stond als een huis achterin en Guillaume François was op rechts van goudwaarde met enkele belangrijke doelpunten. OH Leuven wordt vertegenwoordigd door de jonge Engelse klasbak van Leicester City, Elliott Moore.

Op het middenveld vinden we met Messoudi en Losada de creatieve sterkhouders van Beerschot Wilrijk Terug. Op de flanken kozen we voor de flitsers van Union, Tabekou en Vercauteren.

Xavier Mercier was bij Cercle Brugge de sterkhouder. Voorin kiezen we voor Florent Stevance, die bij Tubize opnieuw helemaal in vorm is, en de altijd gevaarlijke Yannick Aguemon van OH Leuven.