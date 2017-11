Volgt straks trainersontslag nummer 8? Bekende coach staat al klaar om het roer bij KV Kortrijk over te nemen

KV Kortrijk verloor zaterdag in Mechelen al voor de zevende keer en is weggezakt naar de voorlaatste plaats in het klassement. Een coachwissel is in aantocht, want volgens Het Laatste Nieuws ziet het ernaar uit dat Glen De Boeck het roer overneemt.

De 46-jarige oefenmeester is sinds zijn ontslag bij Moeskroen vorig seizoen vrij. Nu wenkt een nieuwe uitdaging. Net als bij Cercle Brugge en Moeskroen zou Lorenzo Staelens (53) de assistent worden van De Boeck.

De ex-verdediger heeft wel wat ervaring met degradatievoetbal. In het verleden hield De Boeck Waasland-Beveren en Moeskroen in de hoogste klasse.