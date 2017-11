Acht trainerswissels na veertien speeldagen: "Ik vraag mij af wat er bij sommige clubs tijdens de voorbereiding gebeurt"

Nooit eerder moesten in deze fase van de competitie al zoveel trainers gaan. "Eén persoon de laan uitsturen is nu eenmaal makkelijker", beseft analist Bob Peeters die enkele keren hetzelfde overkwam.

Op een bepaald moment bereikt een trainer een houdbaarheidsdatum

"Soms is het beter om wat af te wachten, zoals Standard deed met Sa Pinto. Maar in andere gevallen is de relatie tussen coach en spelers op. Dat was bijvoorbeeld het geval met Vanderhaeghe bij KV Oostende. Op een bepaald moment bereikt een trainer een houdbaarheidsdatum en scheiden de wegen."

Toch vonden dit seizoen ook vreemde trainerswissels plaats. "Wanneer clubs coaches na enkele speeldagen al ontslaan, vraag ik me af wat er tijdens de voorbereiding gebeurt. STVV wist toch dat zijn coach (Marquez, red.) Spaans sprak? Het trainersbestaan blijft onzeker en moeilijk", gaat Peeters verder.

Want zelfs wanneer het goed gaat, zoals bij Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge, kan het van de ene dag op de andere gedaan zijn. "Ik heb het ook meegemaakt bij Lokeren, waar ik na een overwinning tegen Westerlo moest gaan. Je weet als trainer niet wat er boven je hoofd hangt."

Als je hoort dat men met andere trainers praat, dan weegt dat op een groep

"We zijn allemaal maar mensen. Als je hoort en leest dat de club met andere trainers praat, dan wordt dat snel overgenomen door analisten en media. Dat weegt op den duur op een spelersgroep."