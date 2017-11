Dejaegere zet zich in tegen pesten, maar heeft zelf wel wat leuke voorbeelden van in de voetbalwereld: "Matz kon er niet mee lachen"

Zo wordt er bij Gent ook wel eens een grapje uitgehaald. "Toen Matz Sels nog bij ons keepte hebben we hem eens goed liggen gehad. Matz was - om het zacht uit te drukken - nooit echt met de laatste mode bezig. Op een goeie dag arriveerde hij echter op de club met zo'n flashy glitter-T-shirt aan. 'Dat kan Matz niet zijn', dacht iedereen. Wel dus", vertelt hij in S/V Magazine.

"Toevallig kregen we die dag bezoek van een jongetje dat via een of ander goed doel in onze kleedkamer mocht komen en een training bijwonen. Iemand - ik weet echt niet meer wie - heeft toen dat T-shirt van Matz aan dat jongetje gegeven. Bij terugkomst kon hij er niet mee lachen natuurlijk, maar dat zijn nu eenmaal dingen die in een vestiaire gebeuren. Echt pesten is dat niet, hé."