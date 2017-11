Club Brugge-talent wil spelen en houdt rekening met vertrek: "Waarom niet?"

Met Ethan Horvath, Guillaume Hubert en Jens Teunckens heeft Club namelijk al drie doelmannen. Die laatste kwam nog niet in actie voor de competitieleider en snakt naar speelminuten. Bijgevolg overweegt hij een vertrek.

"Ik zou het liefst spelen bij Brugge, maar als het daar niet is, waarom niet?", vraagt de goalie zich luidop af in Het Belang van Limburg. "Ik voel me op zich wel klaar om te spelen."

Week per week

Horvath en Hubert kregen al hun kans bij Club. Aangezien geen van de twee echt uitblinkt, dienen zich in de toekomst misschien wel kansen aan voor Teunckens. "De coach beslist wie er in het weekend in doel staat en hij zegt zelf dat hij het week per week bekijkt. Het is aan mij om dan te tonen dat ik de beste van de drie ben."