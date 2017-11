Debat van de week: zijn duels tegen Mexico en Japan nuttig of moeten de Rode Duivels sparren tegen toplanden genre Duitsland?

Na het WK van 2014 en het EK van 2016 hoopten veel supporters dat de Rode Duivels deze keer ook absolute toplanden partij zouden geven in hun voorbereiding op een groot toernooi. De kwalificatie voor de eindfase werd de jongste jaren namelijk telkens met de vingers in de neus bewerkstelligd.

Financiële afweging

Europese kleppers als Engeland, Frankrijk of Duitsland bekampen is op financieel vlak geen sinecure. En ook Argentinië en Brazilië blijken om die reden onhaalbaar. (Dat leest u HIER)

Vindt u oefenmatchen tegen Mexico en Japan dan wel nuttig, of moet de Belgische voetbalbond (KBVB) toch naar een oplossing toewerken om te duelleren met toplanden? Dat is de insteek van ons wekelijks debat. U kan uw mening laten blijken in onderstaande poll en in de reacties.