Defour vindt vertrek uit België nog steeds de beste oplossing: "Ik kon niet begrijpen dat de Anderlecht-fans bezig bleven met mijn Standard-verleden"

Defour ontpopte zich tot sterkhouder bij Burnley, dat op een verrassende zevende plaats kampeert. De middenvelder heeft het prima naar zijn zin. "Ze kijken hier naar mij zonder vooroordelen. Ik speel bij een ploeg die amper in de picture staat. 't Is anders, maar daarom niet slechter. Ik ben gelukkig in wat ik doe en hoe ik het doe."

Bewogen transfers

Het is wat anders dan vroeger. Toen hij nog in België voetbalde, zorgde Defour meermaals voor controverse. Hij maakte Standard kampioen en trok later naar Anderlecht. In het begin van zijn carrière ging hij van Genk naar de Rouches.

"Achteraf bekeken is dat nog het minst erge. Die eerste wedstrijd tegen Genk was wel hevig, omdat die kort op mijn overstap volgde. Er was wel gefluit, maar geen erge dingen. Dat was best oké. Andere zaken trok ik me wel aan. Ik kon niet begrijpen dat de Anderlecht-fans bezig bleven met mijn Standard-verleden. Weggaan was de beste oplossing."