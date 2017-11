Degryse twijfelt of Lukaku op de grote momenten opstaat bij de Rode Duivels: "Ik weet niet of hij die stap ooit zal kunnen zetten"

De rol van Lukaku op de mundial wordt cruciaal. Een topspits is namelijk noodzakelijk voor een land dat hoog mikt op het WK. "Ik acht Lukaku weliswaar in staat om met zijn goals de ploeg in z'n eentje door de groepsfase en pakweg door de achtste finale te loodsen - als België dominant kan zijn. Maar of hij ook de voetjes heeft om in een later stadium van het toernooi, tegen sterke tegenstanders, het verschil te maken, daar twijfel ik aan", stelt analist Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

"Om heel eerlijk te zijn: ik weet niet of hij die stap ooit zal kunnen zetten. Dat is geen oneer, hoor - zó veel spitsen zijn er niet van wie je zegt: 'Die kan een halve finale of finale van een WK beslissen, zoals Ronaldo destijds in 2002.' Romelu is toch iemand die op een bepaald niveau afhankelijk wordt van de ploeg. Als de Rode Duivels in de laatste week van het WK collectief top zijn, zal Lukaku de ballen er wel intrappen. Maar zal hij, eenmaal de ploeg niét in de match zit, vanuit het niets voor de oplossing zorgen? Hmm..."