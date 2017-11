Anderlecht komt met officieel nieuws naar buiten: aanvaller is verkocht

door Johan Walckiers

Frank Acheampong is definitief verkocht aan het Chinese Tianjin Teda

Frank Acheampong verbleef deze week in België. En nu is ook duidelijk geworden waarom. De Ghanese sneltrein kwam zijn definitieve transfer naar het Chinese Tianjin Teda afronden. Dat hij zondag de aftrap mocht geven, was dus eigenlijk een afscheid.