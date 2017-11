Het seizoen begon nochtans uitstekend voor Jackers. Op de openingsspeeldag stond het opleidingsproduct 90 minuten tussen de palen tegen Waasland-Beveren. De doelman incasseerde echter drie goals en moest vervolgens zijn plaats afstaan.

Meer ervaring

"Ik vond het een beetje klote dat ik maar één match de kans heb gekregen", aldus Jackers in Het Belang van Limburg. "Tuurlijk baal ik in mijn achterhoofd een beetje, want je hoopt gewoon op een nieuwe kans om je te bewijzen. Ik voel me ook sterker dan vorig jaar. Heb ietsje meer ervaring omdat ik een paar matchen in eerste klasse gespeeld heb."

Voorlopig moet Jackers echter geduld oefenen. "Het is gewoon tegen Vukovic op concurreren en dan zullen we wel zien. Ik denk dat ik ambitieus mag zijn en mag zeggen dat ik eerste keeper van Genk wil worden."