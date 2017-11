Gewezen Genk-aanvaller Elyaniv Barda ontsnapte aan de dood: "We zagen hem sterven"

Een verzorger van zijn club Hapoel Beer Sheva diende de eerste zorgen toe, en Barda had het geluk dat een ambulance snel ter plaatse kwam.

"We zagen hem sterven", vertelt een bron binnen de club aan The Times of Israel. "Het was schokkend om te zien. Als de ambulance niet zo snel ter plekke was gekomen, denk ik niet dat hij nog onder ons was."

Momenten van angst

Eigenares van de club Alona Barkat reageerde op Twitter. "Momenten van angst zijn door ons heengegaan. Het was een grote opluchting toen we hoorden dat Elyaniv het goed stelt. We houden van je en wachten op je terugkeer."

Na vier elektrische schokken kwam Barda weer bij bewustzijn. (Lees er HIER meer over) Het ziekenhuis liet ondertussen weten dat de spits na enkele bijkomende tests oké is.