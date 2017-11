John Bico wilde van de eclairs van Geoffry Hairemans niet weten: "Ze zijn bij Berchem Sport beland"

Dat herinnert de 26-jarige Geoffry Hairemans zich nog goed. Voor zijn verjaardag bracht de middenvelder eclairs mee om zijn ploegmaats te trakteren, maar dat idee paste niet in het kraam van John Bico.

"Toen hij die zag, vroeg hij zich hardop af of we een caféploeg waren", haalt Hairemans een anekdote op in Het Nieuwsblad. "Daar stond ik dan met die doos vol lekkers. Ik geloof dat ik er op de parking nog twee ben kwijtgeraakt aan Camus en Vleminckx. De rest is bij Berchem Sport beland."

"Mijn tweelingsbroer Dimitri heeft zijn ploegmaten er blij mee mogen maken", lacht Hairemans.