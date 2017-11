Antwerp-speler verrast: "Er zijn maar twee ploegen in België die hun wil kunnen opleggen..."

Rodrigues moest zich aanpassen. "Het voetbal is helemaal anders. Soms niet al te intelligent, vind ik. Zeer fysiek en véél sneller dan in Portugal, absoluut", zegt hij in S/V Magazine. "Met minder intelligent bedoel ik dat er geen pauzes in het spel zijn. Hier stopt het nooit. Ik zie dat bij alle ploegen. De grotere ploegen doen het beter, maar het blijft me opvallen, elk weekend weer."

"Er zijn maar twee teams, Anderlecht en Genk, die erin slagen hun wil op te dringen en het spel af en toe te manipuleren, het ritme te vertragen en dan weer te versnellen. Bij de rest is het negentig minuten lopen."

Niemand zo sterk als Benfica of Porto

In België ziet hij echter geen absolute top. "Het technisch niveau is overal ongeveer hetzelfde, er steekt niet één ploeg bovenuit. Er zijn hier geen ploegen zo sterk als Benfica, Porto of Sporting. Anderlecht is sterk, Genk ook, maar ze komen niet aan het niveau van de groten in Portugal."