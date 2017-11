Ex-coach maakt de vergelijking op tussen het Sporting Charleroi van vroeger en onder zijn trainerschap

Een verklaring voor de goede prestaties zit hem volgens ex-coach Mathijssen in het volgende: “Er is een vaste lijn nu, een plan waar niet van wordt afgeweken. Er is wat minder emotie rond die club. Toen ik er was (2004-2007 en 2010), was die er wel heel duidelijk”, vertelde hij in de studio van Sports Late Night.

Wat vooral opvalt is de stabiliteit die er nu bij de club is, vooral wanneer de vergelijking wordt gemaakt met vroeger. “Dat heeft met enkele personen te maken die het heft in eigen handen hebben genomen en de club gezond hebben gemaakt. Er is een duidelijke sportieve lijn nu.

Die stabiliteit maakt de spelers beter, andere goede spelers worden gehaald en ze hebben een coach die resultaatvoetbal kan spelen. Het contrast tussen de periode nu en vroeger is zo opvallend dat de club eigenlijk het toonbeeld is van een goede subtopper die door het gevoerde beleid een voorbeeld kan zijn voor vele clubs”, besluit de ex-coach.