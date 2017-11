Droevig nieuws in de voetbalwereld: oud-Rode Duivel Josip Weber (52) is overleden

Weber leed drie jaar aan prostaatkanker. Die ziekte heeft de tot Belg genaturaliseerde Kroaat nu geveld.

3 keer topschutter

De voormalige aanvaller belandde in 1988 bij Cercle Brugge. Voor de Vereniging scoorde Weber zes seizoenen lang aan de lopende band. Nadien versierde hij een transfer naar recordkampioen Anderlecht, waar hij nog drie jaar zou spelen. In totaal sleepte hij drie keer de Belgische topschutterstitel in de wacht.

Weber werd ook Rode Duivel. In 8 caps deed hij 6 keer de touwen trillen. De redactie van Voetbalkrant.com betuigt langs deze weg zijn medeleven aan de familie van de veel te vroeg gestorven oud-voetballer.