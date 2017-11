KAS Eupen dicht bij samenwerking met Franse grootmacht

door Maarten Cattaert



Via Aspire Foundation haalde KAS Eupen Claude Makelélé binnen als opvolger van de ontslagen Jordi Condom. De Qatarese groep is eigenaar van de club, net zoals het eigenaar is van Frans topclub PSG.