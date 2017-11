KV Kortrijk kwam maar net op tijd voor De Boeck: "Maandag zat ik normaal op het vliegtuig naar..."

Voor hetzelfde geld zat de nieuwbakken T1 namelijk ergens anders. "Zondagavond volgde het eerste contact", zei De Boeck. "Gelukkig, want anders zat ik maandag op het vliegtuig naar het Midden-Oosten. Of ik hier meer geld kon verdienen? Daar geef ik geen commentaar op", grijnsde de trainer.

Hoewel de Kerels lange tijd het vertrouwen in Anastasiou behielden, was de club wel al bezig met een plan B. "Ik ben eerder wel eens gepolst geweest", zei De Boeck nog. "Ik was van bij het begin dus een van de kandidaten."

De Boeck tekende bij KVK een contract tot aan het einde van dit seizoen. Vertrouwensman Lorenzo Staelens wordt zijn assistent. (Lees er HIER meer over)