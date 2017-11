Laurens Paulussen van B-kern naar applausvervanging, met dank aan spelersgroep die hem terughaalde: "Kan snel verkeren"

Zonder de ploegmaats had Laurens Paulussen mogelijk zelfs nooit meer bij de groep geweest. "Ik heb een vergelijkbare situatie meegemaakt en daar werd ik toen emotioneel van. Als spelersgroep hebben we getoond dat we een groep zijn en we hebben gevraagd of hij niet terug bij de kern mocht komen", doet Coosemans het verhaal uit de doeken.

Hij deed niets verkeerd, was altijd een topprof (Colin Coosemans)

"Hij deed nooit iets verkeerd, was altijd een topprof. Met de opstelling wilden we ons niet moeien, maar als hij bij ons mocht trainen en ontbijten was hij toch al deel van de groep. Dat hij er nu staat en zo'n match speelt is natuurlijk zijn verdienste, hij heeft zich altijd verzorgd. En het was goed aangevoeld van Jankovic ook om hem die applausvervanging te geven."

Familie en vrienden

"Die applauswissel? Daar had ik in de maanden juli tot september niet durven op hopen", knikte Paulussen in de catacomben van Achter de Kazerne. "Toen liep ik gewoon rondjes, dus dat was helemaal anders. Met Callebaut en Bjelica nog, begin september was het plots ik alleen. Ik kom van ver, daarom doet dit enorm deugd."

"Ik moet overigens niet enkel de trainer, maar ook de spelers bedanken. Zij hebben me midden september teruggehaald. Iedereen is me blijven steunen, ook mijn familie en vrienden. Na al die maanden doet dit enorm deugd, hier wil ik even van genieten."

"Ik kijk nu niet meteen naar de toekomst. Ik heb het mooie en minder mooie van het voetbal meegemaakt de voorbije jaren, dus ik weet dat het snel kan verkeren. Deze zomer heb ik bepaalde opties gehad, maar ik voelde me er niet helemaal goed bij. Als ik vertrok in Mechelen, wilde ik naar een club waar alles goed zat en dat was er niet echt."

Kan een nieuwe start zijn voor mij

Wie weet is het nu toch wel allemaal gedraaid? "Het kan een nieuwe start zijn voor mij. Alles viel natuurlijk wat in zijn juiste plooi, niet enkel voor mij maar ook voor de rest van de ploeg. We zullen wel zien wat Jankovic gaat doen, misschien gaat hij ook nog van systeem veranderen, …"

"Ik ben er altijd in blijven geloven, dat wel. Sta ik nog meer op het veld? Heel goed. Anders? Ook goed. Ik ben al blij dat ik terug bij de club hoor", aldus nog een dolgelukkige Paulussen. Benieuwd wat er gaat gebeuren als iedereen in de verdediging van Malinwa opnieuw fit is.