Ex-Buffalo Laurent Depoitre krijgt onverwachts een uitgelezen kans bij de Rode Duivels: "Dat maakt me wel wat nerveus"

Door de afwezigheid van Christian Benteke kreeg Depoitre opnieuw zijn kans bij de Duivels. De laatste keer dat de Henegouwer deel uitmaakte van de selectie was in het najaar van 2015, toen nog onder Marc Wilmots, én als spits van AA Gent.

"Mijn selectie was toch een beetje een verrassing", geeft Depoitre toe. "De concurrentie bij de Duivels is namelijk groot, zéker op mijn positie. De bondscoach volgt de Premier League van nabij en kent de competitie ook goed. Misschien heeft mijn andere status dus wel meegespeeld."

Ik haal opnieuw het niveau van bij AA Gent in de Champions League

Martinez zag Depoitre voor het eerst aan het werk in een wedstrijd tussen Gent en Genk. Leunt de bonkige aanvaller aan tegen het niveau dat hij haalde bij de Buffalo's? "Dat denk ik wel, ja. Na een moeilijk jaar bij Porto met veel frustraties voel ik me weer goed, op het niveau dat ik haalde bij Gent in de Champions League."

"Of het WK in Rusland door mijn hoofd spookt? Neen, daar denk ik niet te veel aan. Al besef ik wel dat dit het moment is om me te laten zien. Dat maakt me wel een beetje nerveus", besluit Depoitre.