Messi slaat terug na aantijgingen over vriendjespolitiek bij Argentinië: "Het is een leugen"

Argentinië plaatste zich voor het WK na een glansprestatie van Messi zelf. Die zou volgens bepaalde roddels wel zijn eigen vrienden bij de nationale ploeg willen zien. "Het is een leugen dat ik mijn vrienden en mijn geliefde coaches bij de nationale ploeg kan zetten, ik ben gewoon een van de spelers", aldus Messi.

"De media zeggen bijvoorbeeld dat ik Mauro Icardi niet bij de nationale ploeg wilde hebben. Maar ik heb nooit een speler in of uit de selectie gezet."

Paolo Dybala, de ster van Juventus, had het dan weer over een moeilijke samenwerking tussen hem en Messi, aangezien ze dezelfde speelstijl hebben. "Er is niets dat opgehelderd moet worden aangaande Dybala. Ik begreep meteen wat hij bedoelde", verklaarde Messi nog.