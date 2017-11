Manchester City ondanks miljoenenuitgaven niet in het rood: "We hebben nul euro schulden"

door Maarten Cattaert



Manchester City boekt al voor de derde keer op rij winst

Foto: © photonews

Een van de clubs met het meeste geld ter wereld is Manchester City. Sjeik Mansour, eigenaar van de club, kijkt niet op een miljoen euro meer of minder. Dat was vorige transfermercato erg duidelijk. Ondanks die forse uitgaven, boekte de Engelse club toch winst.