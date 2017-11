Marseille-eigenaar reageert voor het eerst op incident met Evra en wijst ook met beschuldigende vinger naar de fans

McCourt was niet te spreken over de actie. "Het was onaanvaardabaar gedrag, zowel van de speler als van de supporters. Het is een zeer spijtig incident en het is jammer om zo een goede speler als Patrice tot iets gedwongen zien worden waardoor hij zo reageert.

"Dit is iets dat we niet kunnen tolereren bij Marseille. Zo simpel is het", stelt de Amerikaan in het dagblad La Provence. De 36-jarige verdediger is momenteel door de club geschorst. De fans maakten de vorige thuiswedstrijd tegen Caen via spandoeken al duidelijk dat ze Evra niet meer in de clubkleuren willen zien spelen. "Rot op", klonk het.