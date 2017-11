Op zijn persbabbel dinsdag sprak Martinez klare taal. "Radja moet op én naast het veld laten zien dat hij een WK-selectie verdient. Dat geldt trouwens voor elke speler", aldus de Catalaan.

Sterkst mogelijke groep

Nainggolan zei dinsdag dat hij zijn tweede niet-selectie van een dikke maand geleden niet begreep. (Dat leest u HIER) "Voetbal is teamwork", benadrukte Martinez. "Op het WK staan we voor een zware uitdaging. We zullen voor een lange tijd samen onderweg zijn, en ook tegenslagen tegenkomen. Die challenge wil ik met de sterkst mogelijke 'groep' aangaan."

"Ik ga de matchen tegen Mexico en Japan gebruiken om dingen uit te proberen. Zo wil ik Radja deze keer niet aan het werk zien op de 6 of de 10, maar als een box-to-boxspeler", gaf de Catalaan nog mee.