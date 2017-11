Martinez preciseert zijn keuzes voor Depoitre en Januzaj: "Opportuniteit door afwezigheid Benteke" en "Gegroeid tegen Real en Zenit"

Over Laurent Depoitre...

"Laurent Depoitre is een interessante speler voor mij. Ik zag hem voor het eerst aan het werk bij AA Gent, in de match tegen Genk. Mijn eerste wedstrijd ooit overigens in België."

"Sindsdien maakte hij veel progressie, met een belangrijke rol die hij nu bij Huddersfield vervult. Zijn invloed op het spel is enorm, zowel met zijn belangrijke goals als de manier waarop hij zijn ploegmaats ondersteunt. Door de afwezigheid van Christian Benteke dient zich een opportuniteit aan. Ik wil zien hoe hij zich doorzet in de groep."

Over Adnan Januzaj...

"De laatste drie maanden heeft Adnan zich geweldig ontwikkeld. Hij voelt zich thuis bij Real Sociedad, onder de vleugels van een coach die in hem gelooft."

"Ik kan Adnan op verschillende posities uitspelen, maar ik wil hem aan het werk zien als linker winger. In de wedstrijden tegen Real Madrid en Zenit Sint-Petersburg zag ik hem groeien in zijn rol op links. Hij lacht opnieuw. Zijn lichaamstaal is serieus veranderd in vergelijking met de laatste keer dat ik hem zag in de Premier League."