OHL-talent Din Sula scoorde al 6 keer voor Lommel: "Ik wil deze ploeg helpen promoveren"

Na een korte inloopperiode staat Sula nu al 7 wedstrijden in de basis bij de Limburgers. "Het loopt aardig, ja", vertelt Sula op de officiële webstek van OHL. "We trainen bij Lommel overdag, slechts één keer minder per week dan bij OHL. Qua accommodatie en medische apparatuur zat ik uiteraard beter bij Leuven. Zeker nu King Power de club heeft overgenomen."

"Maar ik kan bij Lommel leven als een echte prof. De coach gelooft in mij, de sfeer in de ploeg is uitstekend en de entourage heeft me heel warm ontvangen. Alleen de verre verplaatsingen naar Limburg steken wat tegen en zorgen voor wat vermoeidheid. Af en toe blijf ik al eens slapen bij een ploegmaat of in een hotel in Lommel."

Nog lange weg te gaan

Met zijn zes goals was de negentienjarige Sula al belangrijk voor Lommel. "Ik wil deze ploeg helpen promoveren door vaak te spelen en beslissend te zijn. We staan nu vier punten voor op de tweede. Maar dat zegt nog niet veel. Na de competitie worden de punten gehalveerd en volgen er play-offs. De weg is dus nog lang. Pas ergens eind mei zullen we zekerheid hebben over de promotie."