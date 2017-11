Niet Preud'homme maar De Boer staat er het beste voor om Caixinha op te volgen, broer Ronald twijfelt

De Boer zou niet weigerachtig staan tegenover een Schots avontuur en heeft al aangegeven bereid zijn te luisteren naar een eventuele aanbieding. Dat zegt zijn broer Ronald in gesprek met BBC Scotland.

Maar wat dan met Oranje? Frank De Boer staat bovenaan het lijstje om bondscoach Dick Advocaat op te volgen na de oefeninterlands. "Het Nederlands elftal is één van de dingen die op zijn to do-lijstje staan, maar als een grote club op de deur klopt wordt het heel moeilijk om neen te zeggen", aldus Ronald.

De gebroeders stonden in 2004 onder contract bij de club, toen het nog Glasgow Rangers heette. "Frank heeft er een geweldige tijd gehad, ook al was het van korte duur. Trainer zijn bij de club is een uitdaging en een pittige taak, te meer omdat Celtic niet te stoppen is. Ik weet niet of hij op dit moment klaar is om de uitdaging aan te gaan."