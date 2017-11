Simon Mignolet spreekt over de concurrentiestrijd met Thibaut Courtois bij Rode Duivels

Simon Mignolet is een nuchtere Limburger, maar heeft natuurlijk ook ambities. En dus geeft hij de strijd niet op, al beseft hij ook dat Thibaut Courtois onder Roberto Martinez de onbetwistbare nummer 1 is.

"Thibaut is al een paar jaar nummer 1 in de groep en is al tijdje belangrijk geweest voor ons land. Iedereen kent zijn kwaliteiten, het is moeilijk om daar tegenop te boksen", aldus Simon Mignolet duidelijk op een persconferentie in het Nationaal Oefencentrum in Tubeke.

"Ik wil daar wel alles aan doen en ik ben altijd klaar voor als er iets zou gebeuren – maar hout vasthouden natuurlijk dat er niets met Thibaut zal gebeuren. We willen België doen zegevieren, dat telt. We gaan sowieso een sterke doelman hebben bij de Rode Duivels."

Van naijver is geen sprake: "Ik denk wel wat speeltijd te krijgen in de oefenmatchen, zodat ik klaar ben voor als er iets zou gebeuren. Maar ik ben niet bezig met wie de sterkste is van ons twee, we zullen elkaar steunen in de matchen die we spelen. Dat is belangrijker dan het individu."