WIllem II-aanvaller komt er met de schrik vanaf: "Ik dacht dat het de laatste wedstrijd uit mijn leven was"

Daags na de gewonnen bekerwedstrijd tegen Heerenveen liet de 25-jarige topscoorder van WIllem II zich onderzoeken. "De kans dat het goed zou aflopen, was minder dan tien procent. Dat hebben ze me van tevoren niet verteld, want normaal als je een zwart vlekje ziet, betekent dat kanker", zegt Sol aan Fox Sports.

De aanvaller kreeg gelukkig goed nieuws. "We hebben geen enkele slechte cel gevonden. Ik ben helemaal gezond. Ik was de gelukkigste man op aarde toen ik dat hoorde. Mijn familie ook. Ik was in shock. Het was een verschrikkelijke week voor ons.

Sol hoorde daags voor de bekerwedstrijd over het zwarte vlekje, maar besliste toch om mee te doen. "Eén van de moeilijkste beslissingen in mijn leven. Ik had geen energie in mijn lijf om te spelen, maar de volgende dag werd ik wakker en dacht ik: misschien is dit wel de laatste wedstrijd in mijn leven. Ik besloot dus om te spelen."