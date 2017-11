't Is zover: achtste trainer in de Jupiler Pro League ligt op straat

De achtste (!) trainer die dit seizoen door een eersteklasser ontslagen wordt... Het ontslag van Anastasiou is wel voor niemand een verrassing te noemen. De Griek zat al weken op de wip en het verlies tegen KV Mechelen gaf de doorslag.

Deze ochtend werd al aangekondigd dat Glen De Boeck klaar staat om over te nemen. Dat ook Steve Rutter en Youssef Vos ontslagen werden, betekent dat De Boeck zijn eigen technische staf mag meebrengen. In die optiek is het ook al duidelijk dat Lorenzo Staelens met zijn goeie vriend meekomt.