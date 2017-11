Essevee brengt goed voetbal, maar weinig efficiëntie: "Misschien ook ballen beginnen wegtrappen én winnen?"

Francky Dury zag het met lede ogen aan: "In die eerste helft laten we Oostende 2-0 uitlopen en ze trappen ook nog twee keer op de paal. We speelden niet goed, waren niet sterk in de duels en gaven te veel ruimte weg - zowel in de verdediging als op het middenveld."

"Op hun eerste uitbraak in de tweede helft is het meteen strafschop. Dan moet ik aanvaarden dat het 3-1 wordt en dat we verliezen. Het gevoel vooraf was nochtans goed, we wilden er nog eens 100% tegenaan gaan op het vertrouwen van Vitesse met de nodige adrenaline, maar we waren niet op de afspraak."

Ons spel is mooi, maar weinig efficiënt

"We kwamen verdiend op achterstand", besefte ook Sander Coopman. "We gaven te veel ruimte weg. We blijven geduldig voetballen en ons spel is mooi, maar misschien iets te weinig efficiënt. Misschien moeten we meer ballen ook gewoon naar voren trappen en dan wél matchen winnen."

Een gedachte die ook leeft bij Davy De fauw: "We hebben onze nederlagen vaker gewoon aan onszelf te wijten. We waren te slap en lieten Oostende zo in de match komen. Daardoor staan we nu niet in de top-6, al staat alles dicht bij elkaar."