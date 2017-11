De beslissing is nu definitief: zo lang kan Anderlecht niet rekenen op Teodorczyk

Intussen besloot Anderlecht niet in beroep te gaan tegen de sanctie, dat meldt de Pro League. Teodorczyk mist dus de verplaatsing naar Moeskroen van komende zaterdag en de thuismatch tegen KV Kortrijk een week later.

Teodorczyk zit niet in een goede vorm. Ondertussen is de Gouden Stier van vroig seizoen zijn basisplaats kwijt aan Hamdi Harbaoui. Die ging tegen Club Brugge eveneens over de schreef met een elleboogstoot. De Tunesische aanvaller werd hiervoor niet gestraft.