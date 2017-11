Op dit uur mag het al wat meer zijn: de nieuwste verovering van Chicharito is actrice en mag er méér dan wezen

Andrea Duro is een bekende actrice in Mexico en ondertussen al enkele maanden de vriendin van Chicharito.

Hij is terecht trots op zijn nieuwe vriendin en had ook een boodschap naar alle haters om haar en hem gerust te laten. Benieuwd of ze ook in Brussel is morgen ...

Volg België - Mexico live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.