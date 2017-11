Robben sluit terugkeer bij Oranje niet uit: "Ik heb het gevoel dat ik nog een EK kan meemaken"

door Maarten Cattaert



Foto: © photonews

Oranje slaagde er niet in om zich te kwalificeren voor het WK. In de gewonnen slotwedstrijd tegen Zweden zwaaide Arjen Robben het publiek uit. Hij houdt er mee op, maar of dat definitief is, is nog niet helemaal zeker.