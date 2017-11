Beerschot Wilrijk wil OHL en Cercle het leven weer zuur maken: "Sportman genoeg zijn om het nu niet te laten hangen"

Beerschot Wilrijk pakte zondag op het veld van Union Saint-Gilloise terecht de eerste periodetitel. De Mannekes scoorden het vaakst van alle ploegen (29 keer) en realiseerden ook negen clean sheets op een totaal van veertien wedstrijden.

Die 9 clean sheets geven ons een geruststellend gevoel richting de toekomst

"Alle complimenten aan de jongens voorin, die week na week scoren. Maar ook de verdediging verdient lof", aldus Arjen Swinkels. "Negen clean sheets in een open competitie als de Proximus League geeft ons een geruststellend gevoel om de volgende matchen aan te vatten."

Daarin is de ambitie van de 33-jarige Nederlander duidelijk. "We mogen niet denken dat we er al zijn. Gewoon verder doen op de ingeslagen weg. We zijn sportman genoeg om het nu niet te laten hangen", is Swinkels duidelijk. "De komende twee matchen (Cercle uit en OHL thuis, red.) zullen al duidelijk maken waar we staan."

​