Ruytinx over ex-ploegmaat bij Beerschot Wilrijk: "Als ik technisch directeur bij een club was, had ik hem zeker op mijn lijstje

Bjorn Ruytinx kent Pietermaat nog goed van zijn periode bij de club. "Hij speelt inderdaad probleemloos en er zit nog veel rek op hem. hij heeft pech gehad met een blessure, anders zag ik hem op een hoger niveau spelen dan nu", vertelt hij in gesprek met Voetbalkrant.com.

Wat maakt de speler zo goed of zelfs uitzonderlijk dan? "Het is een aanjager op zijn manier, werkt hard en is technisch goed. Hij kan zich volledig wegcijferen voor de ploeg als dat moet en dat is een grote troef.

Buiten ballen recupereren heeft hij ook enorm veel progressie gemaakt in het verdelen van het spel. Dat zijn de stappen die ik hem vorig jaar en dit jaar heb zien maken. Hij moet wel leren nog iets mondiger te zijn."

Omdat hij het zo goed doet in 1B, is het verbazend te noemen dat niet meer clubs uit 1A interesse tonen in hem of scouts sturen. "Het verbaast me ook een beetje, maar dat zal vroeg of laat wel komen.

Hij zit momenteel goed bij Beerschot Wilrijk. Maar als ik technisch directeur bij een club was, had ik hem zeker op mijn lijstje", is el Toro vol lof over zijn ex-ploegmaat.